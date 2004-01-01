Ограничения: 12+

Евгений Князев – артист Московского академического театра им. Евгения Вахтангова, исполнитель главных ролей в телесериалах «Вольф Мессинг», «Убить Сталина», «Поминальная молитва» и других, ректор Академии театрального искусства им. Б.В. Щукина.

«Пиковая дама» – спектакль-монолог, в котором все роли исполняет единственный артист, и все зависит от его мастерства. Он остается один на один с залом и магически завладевает им, завораживая слушателей полной драматизма историей игрока Германна, постигшего мистическую тайну трех карт. Непостижимая актерская энергетика, тембр голоса, интонации и даже паузы погружают публику в великолепный пушкинский текст.

На глазах зрителей происходит невероятное волшебство перевоплощения – стоя у микрофона и не меняя костюмов, артист играет образами, согласно развитию сюжета облекает каждый из них в узнаваемый типаж. И все это делается только с помощью слова – живой и емкой пушкинской прозы. Вот избалованная вниманием света старая графиня. Вот ее скромная воспитанница Лизонька. Вот раздираемый противоречиями и бросивший вызов судьбе Германн. В повествовании Еегения Князева прорисованы не только главные герои «Пиковой дамы», но и картины быта и нравов, описанные Пушкиным.

Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника – все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.