По статистике каждый третий житель Мончегорска работает на Кольской ГМК. Согласно нехитрым подсчетам получается, что у каждого есть родственник, для которого День Металлурга является профессиональным праздником

Проведи этот день вместе с семьей и городом на главном летнем празднике.

Сцена:

12:00 - 14:20 - живая музыка

14:30 - 15:00 - мастер-класс по танцам

15:15 - 15:45 - Всеросссийсикй фестиваль красок

Синий шатер:

12:00 - 16:00 - Проекты «Кобината добра»

12:00 - 16:00 - Мастер-класс по сборке воздушных змеев

14:00 - 15:00 - Мастер-класс по сборке самолетиков/вертушек

15:00 - 16:00 - Мастер-класс «Рожицы» (на воздушных шарах)

Красный шатер:

12:00 - 15:00 - Творческие мастер-классы

14:00 - 16:00 - Настольно-спортивные игры

Аллея:

12:00 - 15:00 - Игры нашего двора

12:00 - 15:30 - Косички для пап

13:00 - 14:00 - Мастер-класс по йоге в гамаках

13:00 - 14:30 - Турнир в Городки

Лестница:

12:00 - 13:00 - турнир по «Что? Где? Когда?»

13:00 - 14:00 - Public Talk «Мончегорский парк: из прошлого в будущее»

14:00 - 15:00 - Мастер-класс по Stand Up

15:00 - 16:00 - Караоке

Дорожка:

12:00 - 12:30 - Фитнес для мам с колясками

12:45 - 13:15 - Бои на мечах

13:00 - 14:00 - Мастер-класс и эстафета по скандинавской ходьбе

Эллинг:

12:00 - 13:00 - Мастер-класс по завязыванию морских узлов

12:30 - 14:00 - Квест

13:00 - 14:00 - Азбука флажками

13:00 - 15:00 - Мастер-класс по гребле

Весь день на #ПикNiке будут выступать молодые музыканты – cover-группы и диджеи. Не откажи себе в удовольствии услышать любимые хиты в новом звучании. И еще много всего интересного!

ПикNiк – отличный способ провести интересно время в родном городе! мы ждем тебя в Городском парке.

