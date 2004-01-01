ПикNiк
Масштабное празднование Дня Металлурга в Мончегорске
Масштабное празднование Дня Металлурга в Мончегорске
По статистике каждый третий житель Мончегорска работает на Кольской ГМК. Согласно нехитрым подсчетам получается, что у каждого есть родственник, для которого День Металлурга является профессиональным праздником
Проведи этот день вместе с семьей и городом на главном летнем празднике.
Сцена:
Синий шатер:
Красный шатер:
Аллея:
Лестница:
Дорожка:
Эллинг:
Весь день на #ПикNiке будут выступать молодые музыканты – cover-группы и диджеи. Не откажи себе в удовольствии услышать любимые хиты в новом звучании. И еще много всего интересного!
ПикNiк – отличный способ провести интересно время в родном городе! мы ждем тебя в Городском парке.
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