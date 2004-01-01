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ПикNiк

Масштабное празднование Дня Металлурга в Мончегорске

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События: Концерты, Праздники, Мастер-класс.

По статистике каждый третий житель Мончегорска работает на Кольской ГМК. Согласно нехитрым подсчетам получается, что у каждого есть родственник, для которого День Металлурга является профессиональным праздником 

Проведи этот день вместе с семьей и городом на главном летнем празднике.

Сцена:

  • 12:00 - 14:20 - живая музыка
  • 14:30 - 15:00 - мастер-класс по танцам
  • 15:15 - 15:45 - Всеросссийсикй фестиваль красок

Синий шатер:

  • 12:00 - 16:00 - Проекты «Кобината добра»
  • 12:00 - 16:00 - Мастер-класс по сборке воздушных змеев
  • 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по сборке самолетиков/вертушек
  • 15:00 - 16:00 - Мастер-класс «Рожицы» (на воздушных шарах)

Красный шатер:

  • 12:00 - 15:00 - Творческие мастер-классы
  • 14:00 - 16:00 - Настольно-спортивные игры

Аллея: 

  • 12:00 - 15:00 - Игры нашего двора
  • 12:00 - 15:30 - Косички для пап
  • 13:00 - 14:00 - Мастер-класс по йоге в гамаках
  • 13:00 - 14:30 - Турнир в Городки

Лестница:

  • 12:00 - 13:00 - турнир по «Что? Где? Когда?»
  • 13:00 - 14:00 - Public Talk «Мончегорский парк: из прошлого в будущее»
  • 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по Stand Up
  • 15:00 - 16:00 - Караоке

Дорожка: 

  • 12:00 - 12:30 - Фитнес для мам с колясками
  • 12:45 - 13:15 - Бои на мечах
  • 13:00 - 14:00 - Мастер-класс и эстафета по скандинавской ходьбе

Эллинг:

  • 12:00 - 13:00 - Мастер-класс по завязыванию морских узлов
  • 12:30 - 14:00 - Квест
  • 13:00 - 14:00 - Азбука флажками
  • 13:00 - 15:00 - Мастер-класс по гребле

Весь день на #ПикNiке будут выступать молодые музыканты – cover-группы и диджеи. Не откажи себе в удовольствии услышать любимые хиты в новом звучании. И еще много всего интересного! 

ПикNiк – отличный способ провести интересно время в родном городе! мы ждем тебя в Городском парке. 

Мончегорск
15 июля
12:00

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