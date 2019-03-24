Новое шоу, полное загадок и сюрпризов!

Ни одна новая программа «Пикника» не обходилась без новых персонажей. Вот и в программе «Левитация» появятся два таких сценических объекта. Первый образ перекочевал со страниц романов Рэя Брэдбери и зовут его Робот-Гитарист.

Как известно, каждый робот-гитарист мечтает потеснить гитариста-человека, и, в конце концов, заменить его на сцене.

Чем на этот раз закончится это противостояние, эта своеобразная музыкальная дуэль, покажет концерт!