Пикник
Концерт группы с новой программой «Левитация»
Концерт группы с новой программой «Левитация»
Новое шоу, полное загадок и сюрпризов!
Ни одна новая программа «Пикника» не обходилась без новых персонажей. Вот и в программе «Левитация» появятся два таких сценических объекта. Первый образ перекочевал со страниц романов Рэя Брэдбери и зовут его Робот-Гитарист.
Как известно, каждый робот-гитарист мечтает потеснить гитариста-человека, и, в конце концов, заменить его на сцене.
Чем на этот раз закончится это противостояние, эта своеобразная музыкальная дуэль, покажет концерт!
Справки по телефону: 707-807
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