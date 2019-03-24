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Пикник

Концерт группы с новой программой «Левитация»

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События: Концерты.

Новое шоу, полное загадок и сюрпризов!

Ни одна новая программа «Пикника» не обходилась без новых персонажей. Вот и в программе «Левитация» появятся два таких сценических объекта. Первый образ перекочевал со страниц романов Рэя Брэдбери и зовут его Робот-Гитарист.

Как известно, каждый робот-гитарист мечтает потеснить гитариста-человека, и, в конце концов, заменить его на сцене. 

Чем на этот раз закончится это противостояние, эта своеобразная музыкальная дуэль, покажет концерт!

ДК им. С.М. Кирова
24 марта 2019
19:00
Цены

Справки по телефону: 707-807

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