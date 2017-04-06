Ограничения: 12+

На Юбилейном концерте будут сыграны музыкальные визитные карточки Пикника начиная от «Иероглифа», «Вечера» и «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». Некоторые песни, например «Говорит и показывает», получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне «Любо, братцы, любо!», которая впервые прозвучит в туровых концертах Пикника.

По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели. В совершенно новой одежде предстанет Кукла с человеческим лицом. Представление дополнит оригинальный видеоряд, созданный с применением самых передовых технических разработок. В новой программе зазвучит Укулеле, а гитарные партии будут исполняться на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.

Состав группы:

Эдмунд Шклярский – гитара, вокал

Леонид Кирнос – ударные

Марат Корчемный – бас

Станислав Шклярский – клавишные