Ограничения: 12+

В программе – горячие кубинские ритмы и народные мелодии в аранжировке Йоеля Гонсалеса и Philoritmica:

Historia de un amor, Quizas Quizas, Lagrimas negras, Molienda, Chan chan, Soy cubano, Che comandante и многие другие.

Главная цель ФИЛОРИТМИКИ – донести до аудитории как природные вибрации превращаются в музыкальные ритмы, и какую это может приносить радость. Что такое «Свобода ритма» – простота и, одновременно, невероятная сложность. И как из этого рождаются всем, вроде бы, известные музыкальные стили – латино-американский, новый фламенко, фьюжн, афро-кубинские, испанские жанры. Что происходит с человеком, когда полностью стирается грань между жизнью и музыкой…

Идея проекта объединила нескольких известных музыкантов Кубы, России и Индонезии.

Состав:

Yenisey Gonzalez-Agrafojo (Куба) – вокал

Guillermo Reyes (Куба) – гитара трес

Zoltan Renaldi (Индонезия) – бас-гитара

Евгений Соколов (Россия) – труба

Ruiz Yuniesky (Куба) – конгас

Yoel Gonzalez (Куба / Россия) – перкуссия