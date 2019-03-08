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Philoritmica

Проект, организованный знаменитым перкуссионистом и мультиинструменталистом Йоелем Гонсалесом

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

В программе – горячие кубинские ритмы и народные мелодии в аранжировке Йоеля Гонсалеса и Philoritmica:
Historia de un amor, Quizas Quizas, Lagrimas negras, Molienda, Chan chan, Soy cubano, Che comandante и многие другие.

Главная цель ФИЛОРИТМИКИ – донести до аудитории как природные вибрации превращаются в музыкальные ритмы, и какую это может приносить радость. Что такое «Свобода ритма» – простота и, одновременно, невероятная сложность. И как из этого рождаются всем, вроде бы, известные музыкальные стили – латино-американский, новый фламенко, фьюжн, афро-кубинские, испанские жанры. Что происходит с человеком, когда полностью стирается грань между жизнью и музыкой…

Идея проекта объединила нескольких известных музыкантов Кубы, России и Индонезии.

Состав:

Yenisey Gonzalez-Agrafojo (Куба) – вокал 
Guillermo Reyes (Куба) – гитара трес 
Zoltan Renaldi (Индонезия) – бас-гитара 
Евгений Соколов (Россия) – труба 
Ruiz Yuniesky (Куба) – конгас 
Yoel Gonzalez (Куба / Россия) – перкуссия

Филармония
8 марта 2019
18:00
Цены

700-1200 р.

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