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В узком понимании, каждый из нас одинок в равной степени. В зияющем мраке потребительского лоска мы ищем что-то, с чем можно слиться, что можно почувствовать и понять.

Крупнейший за всю карьеру исполнителя тур охватит полсотни городов! Главным катализатором этого события, само собой, стал новоявленный слушателю микстейп «Pink Phloyd». Масштабный релиз последних дней насквозь пронизан нескрываемыми переживаниями, иронией и является новой точкой на координате диапазона возможностей музыканта.