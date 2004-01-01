137604

Pharaoh

Большой сольный концерт со специальной программой 

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События: Концерты.

В узком понимании, каждый из нас одинок в равной степени. В зияющем мраке потребительского лоска мы ищем что-то, с чем можно слиться, что можно почувствовать и понять.

Крупнейший за всю карьеру исполнителя тур охватит полсотни городов! Главным катализатором этого события, само собой, стал новоявленный слушателю микстейп «Pink Phloyd». Масштабный релиз последних дней насквозь пронизан нескрываемыми переживаниями, иронией и является новой точкой на координате диапазона возможностей музыканта.

SODA
1 декабря
19:00
Цены

1100-1900 р.

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