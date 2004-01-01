Пейнтбол в Мурманской области

Выставка организована совместно с Региональной общественной организацией «Федерация пэйнтбола Мурманской области» и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».

Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.

Посетители музея узнают об истории развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона.

Мероприятие направлено на развитие и популяризацию спортивного и тактического пейнтбола в городах Мурманской области как средства повышения роли физической культуры и спорта во все стороннем и гармоничном развитии личности, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и лиц других возрастных категорий, укрепление престижа российского спортивного и тактического пейнтбола в Мурманской области и Мире в целом.