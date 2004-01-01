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Пейнтбол в Мурманской области

Выставка, посвященная истории развития спортивного пейнтбола в Мурманской области

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События: Выставки.

Выставка организована совместно с Региональной общественной организацией «Федерация пэйнтбола Мурманской области» и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».  

Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.

Посетители музея узнают об истории развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона.

Мероприятие направлено на развитие и популяризацию спортивного и тактического пейнтбола в городах Мурманской области как средства повышения роли физической культуры и спорта во все стороннем и гармоничном развитии личности, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и лиц других возрастных категорий, укрепление престижа российского спортивного и тактического пейнтбола в Мурманской области и Мире в целом.

Краеведческий музей
c 24 января по 28 февраля
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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