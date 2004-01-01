Петербургское искусство 1990-2000-х годов
Цикл онлайн-лекций Русского музея
Цикл онлайн-лекций Русского музея
Авторский цикл лекций ведущего научного сотрудника Русского музея Анастасии Ивановны Карловой предлагает посетителям Центра мультимедиа познакомиться с петербургским искусством конца XX – начала XXI века. Что происходит на современной петербургской арт-сцене сегодня, что изменилось после перестройки в художественной сфере, а что осталось прежним. В центре внимания – художники, художественные движения, арт-истэблишмент (музеи, галереи, критика).
Особое внимание уделяется роли Русского музея в развитии художественной жизни Петербурга в этот период. Освещается выставочная и фондовая работа Русского музея в области современного искусства.
29 января 2019 в 12:00
26 февраля в 12:00
19 марта в 12:00
Лектор: Анастасия Карлова, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея
Вход свободный