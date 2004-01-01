Петербургское искусство 1990-2000-х годов

Авторский цикл лекций ведущего научного сотрудника Русского музея Анастасии Ивановны Карловой предлагает посетителям Центра мультимедиа познакомиться с петербургским искусством конца XX – начала XXI века. Что происходит на современной петербургской арт-сцене сегодня, что изменилось после перестройки в художественной сфере, а что осталось прежним. В центре внимания – художники, художественные движения, арт-истэблишмент (музеи, галереи, критика).

Особое внимание уделяется роли Русского музея в развитии художественной жизни Петербурга в этот период. Освещается выставочная и фондовая работа Русского музея в области современного искусства.

29 января 2019 в 12:00

«Петербургское искусство 1990-х годов. Выставки в Русском музее».

26 февраля в 12:00

«Петербургское искусство 2000-х годов. Галереи, конкурсы, проекты».

19 марта в 12:00

«Петербургское искусство 2010-х годов. Молодые художники».

Лектор: Анастасия Карлова, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея