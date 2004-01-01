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Петербургское искусство 1990-2000-х годов

Цикл онлайн-лекций Русского музея

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События: Видеотрансляции, Лекции.

Авторский цикл лекций ведущего научного сотрудника Русского музея Анастасии Ивановны Карловой предлагает посетителям Центра мультимедиа познакомиться с петербургским искусством конца XX – начала XXI века. Что происходит на современной петербургской арт-сцене сегодня, что изменилось после перестройки в художественной сфере, а что осталось прежним. В центре внимания – художники, художественные движения, арт-истэблишмент (музеи, галереи, критика).

Особое внимание уделяется роли Русского музея в развитии художественной жизни Петербурга в этот период. Освещается выставочная и фондовая работа Русского музея в области современного искусства.

29 января 2019 в 12:00

  • «Петербургское искусство 1990-х годов. Выставки в Русском музее».

26 февраля в 12:00

  • «Петербургское искусство 2000-х годов. Галереи, конкурсы, проекты».

19 марта в 12:00

  • «Петербургское искусство 2010-х годов. Молодые художники».

Лектор: Анастасия Карлова, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея

Художественный музей
29 января
12:00
26 февраля
12:00
19 марта
12:00
Цены

Вход свободный

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