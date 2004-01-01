Петербург Валерия Вальрана

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Встреча с художником Валерием Козиевым, известным в Петербурге под творческим псевдонимом Вальран.

Следует заметить, что личности подобного масштаба без псевдонима просто не обойтись, ведь Валерий Козиев проявил себя в самых разных сферах: в науке, публицистике, живописи. К фотографии Вальран пришел в 2002 году, в поисках нового выразительного языка, выхода на иной уровень осмысления темы городского пейзажа. Фотоаппарат взял в руки не случайно – чтобы снимать Петербург – развитие линии живописного пейзажа, но на другом языке. Не обошлось и без теоретического осмысления фотографии: в 2007 году Вальран курирует выставку «Ленинградский фотоандеграунд» в Русском музее. Сегодня работы художника хранятся в Русском музее, музее истории Санкт-Петербурга, музее Нонконформистского искусства (Санкт-Петербурга), Национальной галере Коми (Сыктывкар), музее «Ремерхолл» (Германия), музее современного русского искусства, Джерси – Сити (США), в Тверской областной картинной галереи, в Ярославском художественном музее, в Архангельском музее изобразительных искусств, в центральном музее связи им. А.С. Попова (Санкт-Петербург).

«В Ленинград я «вошел» сквозь черные стволы голых деревьев в конце 1960-х годов. Первый пейзаж написал в 1978 году и только 10 лет спустя приблизился к теме архитектура (культура) и природа (натура). К этому времени я уже очистил город от излишних архитектурных деталей, бытовых подробностей и людей. Город как «идея» Платона сквозь траурную паутину черных ветвей обретал черты «архетипа» Юнга. В то же время в этом противопоставлении или соединении присутствовала другая скрытая оппозиция – мужского, рационального начала (архитектура) и женского, иррационального (вода, деревья).

В фотографии я столкнулся с иными проблемами, чем в живописи. В живописи я выбираю произвольную точку зрения в пространстве, которой может и не существовать в реальности, и из этой точки строю пейзаж. В фотографии точка зрения жестко задана в реальном пространстве и конструкция аппарата, включая особенности объектива, определяет потенциальные возможности изображения»