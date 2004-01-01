Песня северного сияния

Природа не спит даже долгой холодной зимой, и если внимательно прислушаться, то можно услышать, как она разговаривает с нами на таинственном языке и звучит волшебной музыкой. Под аккомпанемент этнических инструментов дуэт «Аутентика» расскажет историю о приключениях саамского мальчика и его любви к северной природе.

Мероприятие будет проходить в игровой форме, чтобы каждый ребенок мог ближе познакомиться с необычными музыкальными инструментами и новыми звуками.

Авторы и ведущие сказки: Яна и Евгений #Звуковы (Мурманск), этно-музыканты #дуэтАутентика, основатели студии резонанса #Экозвук.

Продолжительность: 40 минут.

Возраст 4+.