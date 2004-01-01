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Песня северного сияния

Музыкальная сказка для детей

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События: Спектакли.

Природа не спит даже долгой холодной зимой, и если внимательно прислушаться, то можно услышать, как она разговаривает с нами на таинственном языке и звучит волшебной музыкой. Под аккомпанемент этнических инструментов дуэт «Аутентика» расскажет историю о приключениях саамского мальчика и его любви к северной природе.

Мероприятие будет проходить в игровой форме, чтобы каждый ребенок мог ближе познакомиться с необычными музыкальными инструментами и новыми звуками.

Авторы и ведущие сказки: Яна и Евгений #Звуковы (Мурманск), этно-музыканты #дуэтАутентика, основатели студии резонанса #Экозвук.

Продолжительность: 40 минут.

Возраст 4+.

Легенды Севера
6 февраля
14:00
Цены

500 руб./чел. (включен входной билет на территорию комплекса)

Необходима предварительная запись по телефону +7-964-686-86-96
или в личных сообщениях Легенды Севера

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