Песня северного сияния
Музыкальная сказка для детей
Музыкальная сказка для детей
Природа не спит даже долгой холодной зимой, и если внимательно прислушаться, то можно услышать, как она разговаривает с нами на таинственном языке и звучит волшебной музыкой. Под аккомпанемент этнических инструментов дуэт «Аутентика» расскажет историю о приключениях саамского мальчика и его любви к северной природе.
Мероприятие будет проходить в игровой форме, чтобы каждый ребенок мог ближе познакомиться с необычными музыкальными инструментами и новыми звуками.
Авторы и ведущие сказки: Яна и Евгений #Звуковы (Мурманск), этно-музыканты #дуэтАутентика, основатели студии резонанса #Экозвук.
Продолжительность: 40 минут.
Возраст 4+.
500 руб./чел. (включен входной билет на территорию комплекса)
Необходима предварительная запись по телефону +7-964-686-86-96
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