Песня русская слышна, в танце к нам спешит весна
Концерт ансамбля народной песни «Любава» и ансамбля танца «Сполохи»
Концерт ансамбля народной песни «Любава» и ансамбля танца «Сполохи»
В исполнении участников ансамбля танца «Сполохи» зрители увидят яркие хореографические композиции «Развесёлый перепляс», «Лихие моряки», «Мы весёлые подружки», «Прогулочка» и многие другие. На сцене выступят как юные танцоры, так уже и профессиональные артисты.
Ансамбль народной песни «Любава» подарит песни «Каким ты был», «В роще пел соловушка», «Уж, ты, Порушка - Параня» и другие.
Дополнительная информация по телефону: 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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