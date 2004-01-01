132454

Песня русская слышна, в танце к нам спешит весна

Концерт ансамбля народной песни «Любава» и ансамбля танца «Сполохи»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

В исполнении участников ансамбля танца «Сполохи» зрители увидят яркие хореографические композиции «Развесёлый перепляс», «Лихие моряки», «Мы весёлые подружки», «Прогулочка» и многие другие. На сцене выступят как юные танцоры, так уже и профессиональные артисты.
Ансамбль народной песни «Любава» подарит песни «Каким ты был», «В роще пел соловушка», «Уж, ты, Порушка - Параня» и другие.

ДК им. С.М. Кирова
8 апреля
17:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-17-90

Касса Дворца: 45-43-23

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?