Песня русская слышна, в танце к нам спешит весна

В исполнении участников ансамбля танца «Сполохи» зрители увидят яркие хореографические композиции «Развесёлый перепляс», «Лихие моряки», «Мы весёлые подружки», «Прогулочка» и многие другие. На сцене выступят как юные танцоры, так уже и профессиональные артисты.

Ансамбль народной песни «Любава» подарит песни «Каким ты был», «В роще пел соловушка», «Уж, ты, Порушка - Параня» и другие.