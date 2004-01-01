148159

Песни весны и Победы!

Концерт молодого петербургского певца и артиста Евгения Южина

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Евгений Южин – лауреат множества Международных конкурсов, побывав в Италии, Франции, Китае, Польше, Болгарии, Финляндии, Румынии.

Первой его серьезной победой в 14 лет стал детско-юношеский международный фестиваль «Italian magic» в Венеции. В 2003 году Евгению Южину было присвоено звание «Лучший вокалист Санкт-Петербурга» на Всероссийском конкурсе искусств «ПОП-Пропеллер», проводимого в Северной столице России.
Его уникальный тенор был по достоинству оценен строгими критиками и зрителями. Голос Евгения Южина неоднократно звучал в эфире телеканалов «Культура» и «РТР-Планета», а также региональных петербургских каналов «СТО» и «ВОТ!».

В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений (русский романс, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство, джаз, соул, эстрада, фолк).
Есть и авторские произведения, написанные самим музыкантом, а также народным артистом России и Украины маэстро Александром Морозовым, петербургским композитором Андреем Медведевым и другими авторами.

В концерте принимают участие ансамбль русских народных инструментов «Зкспромт», солисты филармонии Людмила Лаврентьева (сопрано), Наталья Васильева (сопрано), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано).

Программа концерта

I отделение

  • Ансамбль – Попурри на темы песен военных лет. (аранж. Ал. Щипкова)
  • От героев былых времён (.муз. А. Седого, сл. Аграновича )
  • Есть только миг (муз. Зацепина, сл.Дербенева)
  • На безымянной высоте (муз.Матусовского, сл.Баснера) 
  • Одинокая гармонь( муз.Б.Мокроусова, сл.М.Исаковского)
  • Гори, гори моя звезда (муз.П.Булахова), инструм.В.Пеунова
  • Динь-динь-динь (муз. А.Аренского,сл.А.Крюкова)
  • Только раз (муз. Б. Фомина, сл.П.Германа)
  • Пой , гитара(муз. Темистокле Попа,сл.Р.Рождественского)
  • Травушка-муравушка (обр. В.Городовской)
  • Лебединая верность (муз. Е. Мартынова, сл. А.Дементьева)
  • Журавли (муз.Я Френкеля,сл. Р.Гамзатова) 
  • Смуглянка ( муз.Новикова, сл.Шведова)

II отделение

  • Ансамбль – р.н.п. «Светит месяц» (обр. Ал. Щипкова)
  • Однополчане (муз .Соловьева-Седого, сл.Фатьянова)
  • За того парня (муз.Фрадкина, сл.Рождественского)
  • Катюша ( муз.Блантера, сл.Исаковского)
  • Дубрава (муз Блантера, сл. Исаковского)
  • Parlami d’amore Mariu (C.Bixio, E.Neri)
  • Весенний город (А.Прибылов)
  • Скажите, девушки (муз. Р. Фальво, сл. Э. Фуско)
  • Памяти Карузо (Лучо Далла)
  • Funiculi, funicula (муз. Л. Денца)
  • Разговор со счастьем (муз. А. Зацепина, сл. Л.Дербенева)
  • Вечер на рейде (муз. В. Соловьёва-Седова, сл. А.Чуркина)
Филармония
11 мая
17:00
Цены

500-600 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

147390147390
01
Morgenshtern
27 марта
Pin up

Сенсационный рэпер и видеоблогер в Мурманске

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?