Песни весны и Победы!
Концерт молодого петербургского певца и артиста Евгения Южина
Концерт молодого петербургского певца и артиста Евгения Южина
Евгений Южин – лауреат множества Международных конкурсов, побывав в Италии, Франции, Китае, Польше, Болгарии, Финляндии, Румынии.
Первой его серьезной победой в 14 лет стал детско-юношеский международный фестиваль «Italian magic» в Венеции. В 2003 году Евгению Южину было присвоено звание «Лучший вокалист Санкт-Петербурга» на Всероссийском конкурсе искусств «ПОП-Пропеллер», проводимого в Северной столице России.
Его уникальный тенор был по достоинству оценен строгими критиками и зрителями. Голос Евгения Южина неоднократно звучал в эфире телеканалов «Культура» и «РТР-Планета», а также региональных петербургских каналов «СТО» и «ВОТ!».
В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений (русский романс, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство, джаз, соул, эстрада, фолк).
Есть и авторские произведения, написанные самим музыкантом, а также народным артистом России и Украины маэстро Александром Морозовым, петербургским композитором Андреем Медведевым и другими авторами.
В концерте принимают участие ансамбль русских народных инструментов «Зкспромт», солисты филармонии Людмила Лаврентьева (сопрано), Наталья Васильева (сопрано), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано).
I отделение
II отделение
500-600 р.
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