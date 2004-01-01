Песни весны и Победы!

Евгений Южин – лауреат множества Международных конкурсов, побывав в Италии, Франции, Китае, Польше, Болгарии, Финляндии, Румынии.

Первой его серьезной победой в 14 лет стал детско-юношеский международный фестиваль «Italian magic» в Венеции. В 2003 году Евгению Южину было присвоено звание «Лучший вокалист Санкт-Петербурга» на Всероссийском конкурсе искусств «ПОП-Пропеллер», проводимого в Северной столице России.

Его уникальный тенор был по достоинству оценен строгими критиками и зрителями. Голос Евгения Южина неоднократно звучал в эфире телеканалов «Культура» и «РТР-Планета», а также региональных петербургских каналов «СТО» и «ВОТ!».

В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений (русский романс, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство, джаз, соул, эстрада, фолк).

Есть и авторские произведения, написанные самим музыкантом, а также народным артистом России и Украины маэстро Александром Морозовым, петербургским композитором Андреем Медведевым и другими авторами.

В концерте принимают участие ансамбль русских народных инструментов «Зкспромт», солисты филармонии Людмила Лаврентьева (сопрано), Наталья Васильева (сопрано), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано).

Программа концерта

I отделение

Ансамбль – Попурри на темы песен военных лет. (аранж. Ал. Щипкова)

От героев былых времён (.муз. А. Седого, сл. Аграновича )

Есть только миг (муз. Зацепина, сл.Дербенева)

На безымянной высоте (муз.Матусовского, сл.Баснера)

Одинокая гармонь( муз.Б.Мокроусова, сл.М.Исаковского)

Гори, гори моя звезда (муз.П.Булахова), инструм.В.Пеунова

Динь-динь-динь (муз. А.Аренского,сл.А.Крюкова)

Только раз (муз. Б. Фомина, сл.П.Германа)

Пой , гитара(муз. Темистокле Попа,сл.Р.Рождественского)

Травушка-муравушка (обр. В.Городовской)

Лебединая верность (муз. Е. Мартынова, сл. А.Дементьева)

Журавли (муз.Я Френкеля,сл. Р.Гамзатова)

Смуглянка ( муз.Новикова, сл.Шведова)

II отделение