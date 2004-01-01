Песни поем – весну зовем
Концерт ансамблей «Потешенки», «Одеянка» и «Русские потешки»
Концерт ансамблей «Потешенки», «Одеянка» и «Русские потешки»
Весна – это время пробуждения всего от сна. Даже на Севере чувствуется приближение теплых деньков.
Участники фольклорных ансамблей «Потешенки» и «Одеянка», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» и ансамбль народной песни «Горенка» подарят зрителям свое творчество. Гости концерта услышат русские народные песни, поморские сказки и песни, русские наигрыши и известные современные мелодии.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
Юбилейный региональный конкурс красоты и таланта