Песни поем – весну зовем

Весна – это время пробуждения всего от сна. Даже на Севере чувствуется приближение теплых деньков.

Участники фольклорных ансамблей «Потешенки» и «Одеянка», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» и ансамбль народной песни «Горенка» подарят зрителям свое творчество. Гости концерта услышат русские народные песни, поморские сказки и песни, русские наигрыши и известные современные мелодии.