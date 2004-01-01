Во Дворце культуры занимается очень много юных мурманчан. По вечерам на занятия в коллективы художественной самодеятельности со всех районов нашего города спешат дети, за ними торопятся родители, дедушки, бабушки. Они терпеливо дожидаются окончания репетиций. Ведь, скоро концерт! Это самое главное для артиста! Певцы и танцоры, фокусники и акробаты, все они с волнением и нетерпением ждут выступлений.

Маленькие артисты вокального кружка «Цветные сны», цирка «Комплимент» и ансамбля народной песни «Горенка» приглашают на праздник детского творчества. Дети споют о себе, своих мечтах. Ведь не случайно концерт называется «Песни о самом главном». Хотите узнать, что главное для наших детей? Тогда приходите 8 декабря к нам в «Кировку».

Вас ждут незабываемые эмоции и впечатления.