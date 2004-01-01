Песни и пляски Краснознаменного Северного Флота
Концерт одиного из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации
Концерт одиного из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации
Перед гостями выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного Флота.
Уходящий 2018 год был богат на юбилеи: 80 лет Мурманской области, 100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии, 100 лет Ленинскому комсомолу и 285 лет Северному флоту. В ознаменование этих дат коллектив ансамбля песни и пляски Северного флота в преддверии своего Дня рождения представляет концертную программу, составленную из лучших произведений коллектива. Вот уже 78 лет участники ансамбля дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. Каждая программа – уникальна, необычна и смотрится на едином дыхании!
Ансамбль Краснознаменного Северного флота исполнит для мурманчан и гостей города свои лучшие номера. В их число войдут произведения о море и Севере, русская и зарубежная классика, фольклор, а также концертные номера с участием воспитанников Детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота.
Дополнительная информация: 8 (8152) 45-76-50
Касса Дворца культуры: 8 (8152) 45-43-23
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