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Перед гостями выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного Флота.

Уходящий 2018 год был богат на юбилеи: 80 лет Мурманской области, 100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии, 100 лет Ленинскому комсомолу и 285 лет Северному флоту. В ознаменование этих дат коллектив ансамбля песни и пляски Северного флота в преддверии своего Дня рождения представляет концертную программу, составленную из лучших произведений коллектива. Вот уже 78 лет участники ансамбля дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. Каждая программа – уникальна, необычна и смотрится на едином дыхании!

Ансамбль Краснознаменного Северного флота исполнит для мурманчан и гостей города свои лучшие номера. В их число войдут произведения о море и Севере, русская и зарубежная классика, фольклор, а также концертные номера с участием воспитанников Детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота.