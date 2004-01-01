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Песни и пляски Краснознаменного Северного Флота

Концерт одиного из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации

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События: Концерты.

Перед гостями выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного Флота.

Уходящий 2018 год был богат на юбилеи: 80 лет Мурманской области, 100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии, 100 лет Ленинскому комсомолу и 285 лет Северному флоту. В ознаменование этих дат коллектив ансамбля песни и пляски Северного флота в преддверии своего Дня рождения представляет концертную программу, составленную из лучших произведений коллектива. Вот уже 78 лет участники ансамбля дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. Каждая программа – уникальна, необычна и смотрится на едином дыхании!

Ансамбль Краснознаменного Северного флота исполнит для мурманчан и гостей города свои лучшие номера. В их число войдут произведения о море и Севере, русская и зарубежная классика, фольклор, а также концертные номера с участием воспитанников Детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота.

ДК им. С.М. Кирова
1 декабря
15:00
Цены

Дополнительная информация: 8 (8152) 45-76-50
Касса Дворца культуры: 8 (8152) 45-43-23

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