Песнь Заполярью

Выставка посвящена 80-летию Мурманской области и 80-летию автора.

Буздуган Любовь Николаевна родилась 12 апреля 1938 года в Республике Молдова. Окончила бельцкую музыкальную школу и курсы руководителей самодеятельности. Трудовой путь начался в г. Калараш (Молдова) – работала инспектором отдела культуры.

В 1968 году приехала в Мурманск, где устроилась баянистом-аккомпаниатором в клуб «Портовик», а позже художником – оформителем в гарнизонный Дом офицеров. Эта работа стала для художницы своеобразной творческой школой. Позже в СМУ- 3 треста «Спецстроймеханизация» в должности художника-оформителя Любовь Николаевна проработала более 10 лет.

Главным учителем художницы стала ПРИРОДА, в которой есть всё – только нужно увидеть, услышать её голос, почувствовать сердцем – и она непременно оживёт. Именно природа – главная героиня картин, представленных на выставке.

На счету Любови Николаевны более 30-ти персональных выставок, она является постоянным участником областных выставок. Ею написано около 4000 холстов. Работы неоднократно поощрялись дипломами, грамотами, призами зрительских симпатий, хранятся в частных коллекциях и музеях.

Место проведения: Место проведения выставки: Деловой Центр «Арктика»