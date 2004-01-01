Анастасия Александровна родилась в 1970 году в городе Оленегорске Мурманской области. Окончила Санкт-Петербургскую академию культуры. С 1989 года работает в библиотечной системе города Североморска.

С 2002 года - постоянный участник ежегодной Областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области в Мурманском областном Центре художественных ремесел (ныне - Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея), а также выставок, проводимых Отделом прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса.

Помимо этого, автор активно принимает участие в выставочных проектах, организованных Мурманским областным краеведческим музеем и Мурманской областной научной библиотекой.

Начиная с 2003 года у художницы состоялось тридцать три персональные выставки в городах Мурманск, Кола, Полярный и Североморск.

Работы Анастасии Александровны находятся в фондах Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

Излюбленная тема художницы - ускользающая красота окружающего мира. В своих картинах она стремиться запечатлеть прекрасные, но, к сожалению, быстро проходящие моменты бытия.

В экспозицию выставки "Первые пятьдесят" вошли лучшие картины автора, созданные в разные годы в жанрах пейзажа и натюрморта и выполненные в технике темперной живописи.