Первые пятьдесят
Выставка живописи участника народного самодеятельного коллектива изостудии «Колорит» Анастасии Герасенко
Выставка живописи участника народного самодеятельного коллектива изостудии «Колорит» Анастасии Герасенко
Анастасия Александровна родилась в 1970 году в городе Оленегорске Мурманской области. Окончила Санкт-Петербургскую академию культуры. С 1989 года работает в библиотечной системе города Североморска.
С 2002 года - постоянный участник ежегодной Областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области в Мурманском областном Центре художественных ремесел (ныне - Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея), а также выставок, проводимых Отделом прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса.
Помимо этого, автор активно принимает участие в выставочных проектах, организованных Мурманским областным краеведческим музеем и Мурманской областной научной библиотекой.
Начиная с 2003 года у художницы состоялось тридцать три персональные выставки в городах Мурманск, Кола, Полярный и Североморск.
Работы Анастасии Александровны находятся в фондах Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.
Излюбленная тема художницы - ускользающая красота окружающего мира. В своих картинах она стремиться запечатлеть прекрасные, но, к сожалению, быстро проходящие моменты бытия.
В экспозицию выставки "Первые пятьдесят" вошли лучшие картины автора, созданные в разные годы в жанрах пейзажа и натюрморта и выполненные в технике темперной живописи.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Новогодняя фотовыставка