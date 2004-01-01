Первый город на Русском Севере

Более двух столетий основным опорным пунктом России на крайнем Севере страны стоял Кольский острог – деревянно-земляное укрепление, сооруженное русскими людьми в глубине морской губы, на мысе, образуемом при впадении в неё рек Колы и Туломы.

В первой половине XVI века здесь возникло небольшое русское поселение, как необходимая база для приходивших сюда поморов и монастырских людей. С 1565 года к устью Колы стали приходить суда голландских купцов, привозивших для продажи и обмена на сёмгу сукно, медь, олово, вино и другие товары. К 1584 году, по указу царя Ивана Грозного, был сооружён мощный Острог. С этого времени Кола становится главным городом в Лапландии и северным портом Руси в торговле с Европой, передовой крепостью в войнах со Швецией, Данией, Англией. 11 августа 1854 года, во время Крымской войны Кольский острог был расстрелян и сожжён английским боевым фрегатом «Миранда».

На выставке можно познакомиться с изданиями: «Кольский острог», «Кольский острог – город Кола: страницы истории», «Коляне (XIX – первая четверть XX в.): Историко-генеалогический атлас», авторами которых являются краеведы и историки Владимир Сорокажердьев, Иван Ушаков, Павел Фёдоров. Эти издания раскрывают историю образования Кольского острога как одного из наиболее крупных поселений на Крайнем Севере. В альбоме «Тройное солнце Лапландии», его автор Геннадий Мокеев, рассказывает об архитектурном чуде деревянного русского зодчества, уникальном Воскресенском соборе, сгоревшем во время обстрела Кольского острога английскими кораблями.