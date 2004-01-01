В рамках Года экологии и 100-летия Заповедной системы России при содействии Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и Мурманского морского торгового порта 120 уникальных фотографий большого формата выставлены для свободного просмотра.

Фотовыставка «Первозданная Россия» – часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта. Он реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, федеральных министерств природных ресурсов и культуры, Русского географического общества. За два года проект охватил более 2 миллионов человек в 70 странах мира.

Жители Кольского Заполярья впервые имеют возможность познакомиться с уникальными работами фотографов-натуралистов с мировым именем.

Все желающие бесплатно могут совершить своеобразное виртуальное путешествие по самым заповедным уголкам нашей страны от Калининграда до Камчатки, увидеть редких животных в естественной среде обитания, почувствовать ритм и экспрессию мгновений, которые запечатлены замечательными фотохудожниками.