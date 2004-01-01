Первенство СЗФО по танцевальному спорту

В Легкоатлетическом манеже состоится Кубок Губернатора Мурманской области, Первенство Северо-Западного Федерального округа по танцевальному спорту в категории «Юноши и девушки 12-13 лет».

Организаторами турнира являются Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Федерация танцевального спорта Мурманской области.

Турнир призван создать условия для обмена опытом среди танцевальных клубов СЗФО, развития творческого потенциала детей, подростков и молодёжи, определить сильнейшие пары Мурманской области и СЗФО.

В соревнованиях примут участие более 250 лучших танцевальных пар в возрасте от 7 до 35 лет из Мурманской и Ленинградской областей, а так же из городов : Архангельск, Вологда, Калининград, Петрозаводск, Великий Новгород , Псков, Череповец.

Оценивать выступление спортсменов приглашены ведущие специалисты России, судьи Всероссийской категории и судьи Всемирной категории федерации танцевального спорта.

Приглашаем всех на праздник грации и пластики!