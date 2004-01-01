Переживём лето

Все открытые пространства (особенно на Севере) страдают от летнего простоя, когда аренду выплачивать надо, а мероприятий и аудитории начинает не хватать. В прошлом году музыканты и слушатели Мурманска поддержали «Светотень», помогли галерее пережить лето. Сегодня с такой просьбой к вам обращается «Плавучий док».

Мы не просим пожертвований, мы устраиваем для вас крутой концерт и приглашаем придти, поддержать сцену и площадку. Приводите своих друзей – одного массового мероприятия нам хватит, чтобы дотянуть до осени!

Выступают:

Деревянные киты

Топовый тинейджер-рок из столицы Заполярья с очевидными реверансами в сторону шугейза, пост-рока и чуть ли не диско. Ребята раз за разом собирают полные залы на различных площадках города, накопили внушительную программу и, кажется, именно сейчас находятся на пике!

Магия рептилий

Эмо панк группа ещё даже не отметила свой второй день рождения, а уже настолько глубоко укоренилась на нашей сцене, что кажется, будто находится там долгие годы. После отличного релиза прошлогоднего демо ребята начали делать ещё боле сложный, вязкий и интересный материал – обязательно приходите услышать новые песни!

KIK'A

Рэпер одиночка из гремевшего несколько лет назад клана ЕБН гнёт свою линию несмотря на изменение коньюктуры, расставание со старыми товарищами и срочную службу в армии. Органичная смесь классики и ньюскула, а также вера в себя дают ему возможность обрести новых единомышленников и начать собирать полные залы!