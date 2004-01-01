Передачу ведет Мурманск

6 ноября 1957 года «Полярная правда» опубликовала заметку «Мурманский телецентр начинает свою работу с передачи «Край, рожденный Октябрем». Это была первая телепередача областной студии телевидения, размещавшейся в здании Мурманского областного радиотелевизионного передающего центра.

В 1957 году передачи велись 2 раза в неделю, а с октября 1958 года телепередачи стали ежедневными. Все передачи шли в прямом эфире. Среди гостей Мурманской телестудии были Константин Симонов, Андрей Вознесенский, Юрий Гагарин, Юрий Визбор, Булат Окуджава и многие другие.

Телевизионный комплекс неоднократно расширялся. На вершине Варничной сопки в Мурманске возник целый городок, в котором выросла новая телевизионная башня высотой 250 метров. Телевидение стало цветным и многопрограммным.

На сегодняшний день «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман» - самая мощная вещательная организация на территории Мурманской области, телепрограммы и видеофильмы которой неоднократно отмечались дипломами и призами на региональных, общероссийских и международных фестивалях.

На выставке представлены издания об истории образования и развития Мурманской студии телевидения и Областного радио. Среди них, «Журналистика Кольского края. XXвек: Попытка энциклопедического словаря-справочника» , «Кольская энциклопедия», «45 лет Государственной телевизионной и радиовещательной компании "Мурман", «Кто есть кто в культуре Мурманской области» и др.

Также на выставке можно познакомиться с биографией и творческой деятельностью известных тележурналистов, много лет отдавших ГТРК «Мурман»: Светланы Сазоновой, Елены Белкиной, Валерия Гамзы, Александра Волкова, Юрия Ерофеева и др.