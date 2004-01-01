Мы все привыкли к стереотипу, что всё внимание спортсменов сосредоточено на спорте. Это устоявшееся мнение полностью опровергает мончегорец Андрей Лежов. Инструктор тренажерного зала в свободное время рисующий картины.

Андрей занимался туризмом и тяжелой атлетикой, но однажды пережитый стресс подтолкнул его взяться карандаш. Он начал рисовать картины, смысл которых тогда сам не понял... В работах, на фоне переживаний, преобладали темные оттенки.

Андрей долго рисовал для себя. Пока одна из работ не попала к сотруднице Мурманского телевидения. Именно с того момента имя художника понемногу стали узнавать люди: было записано интервью, у его картин началась выставочная жизнь.

Художник постоянно находится в поиске тем для своих произведений, ища вдохновение в окружающем мире, в эмоциях людей, прочитанных книгах и даже своих снах.

В экспозицию выставки «Пелагея» вошли 24 графические работы.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж)