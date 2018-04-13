Ограничения: 12+

Авторские песни Павла Кашина – это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов, а также глубокий текст или же легкие, ненавязчивые композиции. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а потому каждый сможет найти себе любимую композицию. Это красивейшие песни, заставляющие нас задуматься об истинной любви, о смысле жизни, о прекрасных и порочных чувствах, людских страхах, переживаниях, мечтах. Они вырывают нас из обыденности и делают нашу жизнь прекраснее.

Необыкновенный заряд энергии, массу эмоций и позитива дарят выступления Павла Кашина. Артист с удовольствием делится своими философскими размышлениями, личным опытом и многочисленными наблюдениями.

Павел Кашин – человек интересный, и нельзя сказать, что это – исполнитель одного жанра. Все его песни разные, но отнести их определенно к рок- или поп-музыке никак нельзя. Свою музыку Кашин пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.

Интеллигентную и романтичную манеру исполнения Павла Кашина также нельзя не отметить. Он сумел завоевать себя имя, и никто не сравнивает его ни со старыми, ни с новыми исполнителями.