Концерт исполнителя из Хабаровска

В антикафе «Тепло» выступит Павел Баканов, автор-исполнитель, рок-музыкант, лауреат дальневосточных фестивалей, путешественник, блогер, режиссёр из Хабаровска, с авторской музыкальной программой.

Прозвучат новые и старые песни, народный фольклор и редкие композиции. Выступление будет сопровождаться иллюстрированным видео-сопровождением.

Музыка и видео на сайте.

Статья про путешествия Павла.

Жанр: фьюжн-акустика.



