Павел Баканов
Концерт исполнителя из Хабаровска
Концерт исполнителя из Хабаровска
В антикафе «Тепло» выступит Павел Баканов, автор-исполнитель, рок-музыкант, лауреат дальневосточных фестивалей, путешественник, блогер, режиссёр из Хабаровска, с авторской музыкальной программой.
Прозвучат новые и старые песни, народный фольклор и редкие композиции. Выступление будет сопровождаться иллюстрированным видео-сопровождением.
Музыка и видео на сайте.
Статья про путешествия Павла.
Жанр: фьюжн-акустика.
Взрослые - 100 р.
Детям и школьникам вход свободный