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Павел Баканов

Концерт исполнителя из Хабаровска

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События: Концерты.

В антикафе «Тепло» выступит Павел Баканов, автор-исполнитель, рок-музыкант, лауреат дальневосточных фестивалей, путешественник, блогер, режиссёр из Хабаровска, с авторской музыкальной программой.

Прозвучат новые и старые песни, народный фольклор и редкие композиции. Выступление будет сопровождаться иллюстрированным видео-сопровождением.

Музыка и видео на сайте.
Статья про путешествия Павла.

Жанр: фьюжн-акустика.

Антикафе Тепло
19 декабря
18:00
Цены

Взрослые - 100 р.

Детям и школьникам вход свободный

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