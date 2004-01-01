Турнир по дзюдо и ММА

Открытие турнира по дзюдо и смешанным боевым единоборствам, среди юношей и девушек, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск России, погибших в локальных войнах и борьбе с преступностью.

Данное мероприятие проходит по инициативе мурманского областного отделения ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Федерациями дзюдо и смешанного боевого единоборства заявлено более 200 участников.

В составе организаторов: Мурманское областное отделение ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, МРОО Федерация дзюдо, Спорткомитет администрации Мурманской области, МРОООО «Союз ММА России».

Партнеры турнира: Общественная организация ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области, Совет ветеранов ОМОН по МО, подразделение СОБР «Росомаха» Управления Росгвардии по МО, Кольское хуторское казачье общество, Общероссийское спортивно-патриотическое движение ветеранов и воинов запаса «Марш-бросок».