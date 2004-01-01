Один из самых титулованных шеф-поваров Европы в кофейне White Rabbit!

Главное гастрономическое событие этой весны! Гостей кофейни White Rabbit ждёт изысканный ужин в исполнении самого Патрика Шонаве!

Патрик Шонаве - один из самых титулованных шеф-поваров Европы. Его «послужной список» поражает: он был личным шеф-поваром Алена Делона и президента Осетии, готовил для президентов 22 стран на саммите АТЭС во Владивостоке и оттачивал мастерство в ресторанах, отмеченных звёздами знаменитого гида Michelin. О Патрике Шонаве говорят так: "Повар с рождения или даже чуточку раньше: все его родственники были поварами". Ну, а какова она, высокая французская кухня в филигранном исполнении профессора Международной школы французской гастрономии Gastronomicom au cap d’Agde, гостям кофейни White Rabbit предстоит попробовать 19 мая на гала ужине от Патрика Шонаве!

Каждое блюдо Патрика - это воплощение лучших кулинарных идей в сочетании с французскими гастрономическими традициями.

Меню специально разработано к приезду в наш город!

Комплимент:

Гаспачо Andalouse с томатами и креветками

Закуски:

Террин из фуа-гра с арманьяком и тремя видами конфитюра

Омар с муссом манго и дыней

Горячие закуски:

Вырезка из телятины Россини

Десерт: