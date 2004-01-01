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Патрик Шонаве

Один из самых титулованных шеф-поваров Европы в кофейне White Rabbit! 

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События: Вечер отдыха, Ужин.

Главное гастрономическое событие этой весны! Гостей кофейни White Rabbit ждёт изысканный ужин в исполнении самого Патрика Шонаве!

Патрик Шонаве - один из самых титулованных шеф-поваров Европы. Его «послужной список» поражает: он был личным шеф-поваром Алена Делона и президента Осетии, готовил для президентов 22 стран на саммите АТЭС во Владивостоке и оттачивал мастерство в ресторанах, отмеченных звёздами знаменитого гида Michelin. О Патрике Шонаве говорят так: "Повар с рождения или даже чуточку раньше: все его родственники были поварами". Ну, а какова она, высокая французская кухня в филигранном исполнении профессора Международной школы французской гастрономии Gastronomicom au cap d’Agde, гостям кофейни White Rabbit предстоит попробовать 19 мая на гала ужине от Патрика Шонаве!

Каждое блюдо Патрика - это воплощение лучших кулинарных идей в сочетании с французскими гастрономическими традициями. 

Меню специально разработано к приезду в наш город!

Комплимент:

  • Гаспачо Andalouse с томатами и креветками 

Закуски:

  • Террин из фуа-гра с арманьяком и тремя видами конфитюра 
  • Омар с муссом манго и дыней 

Горячие закуски:

  • Вырезка из телятины Россини 

Десерт:

  • Каталонский крем с апельсином 

White Rabbit
19 мая
19:00
Цены

1900р.

Подробная информация и резерв столов по телефону: 55-77-77 

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