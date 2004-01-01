Патрик Шонаве
Один из самых титулованных шеф-поваров Европы в кофейне White Rabbit!
Один из самых титулованных шеф-поваров Европы в кофейне White Rabbit!
Главное гастрономическое событие этой весны! Гостей кофейни White Rabbit ждёт изысканный ужин в исполнении самого Патрика Шонаве!
Патрик Шонаве - один из самых титулованных шеф-поваров Европы. Его «послужной список» поражает: он был личным шеф-поваром Алена Делона и президента Осетии, готовил для президентов 22 стран на саммите АТЭС во Владивостоке и оттачивал мастерство в ресторанах, отмеченных звёздами знаменитого гида Michelin. О Патрике Шонаве говорят так: "Повар с рождения или даже чуточку раньше: все его родственники были поварами". Ну, а какова она, высокая французская кухня в филигранном исполнении профессора Международной школы французской гастрономии Gastronomicom au cap d’Agde, гостям кофейни White Rabbit предстоит попробовать 19 мая на гала ужине от Патрика Шонаве!
Каждое блюдо Патрика - это воплощение лучших кулинарных идей в сочетании с французскими гастрономическими традициями.
Меню специально разработано к приезду в наш город!
Комплимент:
Закуски:
Горячие закуски:
Десерт:
1900р.
Подробная информация и резерв столов по телефону: 55-77-77