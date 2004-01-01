Паломнический духовно-культурный центр «Под сенью Трифона» приглашает принять участие в выставке-ярмарке.

Целью выставочного мероприятия является объединение усилий Русской Православной Церкви, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной культуры, искусства и нравственности, патриотическому воспитанию граждан. Выставка имеет просветительский и миссионерский характер.

«Пасхальный Перезвон» - это уникальная возможность приобрести предметы православного быта, подарки ручной работы, изделия декоративно-прикладного искусства и продовольственные товары из разных уголков России. Неотъемлемой частью выставки является духовно-просветительская программа.

На выставке будут представлены:

Монастыри. Храмы. Подворья

Паломнические центры

Православные издательства

Предприятия прикладного искусства и церковной утвари

Производители промышленных товаров и продуктов питания

Одежда и изделия из натуральных тканей

Народные промыслы