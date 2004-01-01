Пасхальный Перезвон
Пасхальная выставка-ярмарка
Пасхальная выставка-ярмарка
Паломнический духовно-культурный центр «Под сенью Трифона» приглашает принять участие в выставке-ярмарке.
Целью выставочного мероприятия является объединение усилий Русской Православной Церкви, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной культуры, искусства и нравственности, патриотическому воспитанию граждан. Выставка имеет просветительский и миссионерский характер.
«Пасхальный Перезвон» - это уникальная возможность приобрести предметы православного быта, подарки ручной работы, изделия декоративно-прикладного искусства и продовольственные товары из разных уголков России. Неотъемлемой частью выставки является духовно-просветительская программа.
На выставке будут представлены:
Монастыри. Храмы. Подворья
Паломнические центры
Православные издательства
Предприятия прикладного искусства и церковной утвари
Производители промышленных товаров и продуктов питания
Одежда и изделия из натуральных тканей
Народные промыслы
Вход свободный
Выставка мастеров «золотого века» русского искусства
Графика XIX века из собрания музея