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Пасхальный Перезвон

Пасхальная выставка-ярмарка

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События: Выставки, Ярмарка.

Паломнический духовно-культурный центр «Под сенью Трифона» приглашает принять участие в выставке-ярмарке.

Целью выставочного мероприятия является объединение усилий Русской Православной Церкви, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной культуры, искусства и нравственности, патриотическому воспитанию граждан. Выставка имеет просветительский и миссионерский характер.

«Пасхальный Перезвон» - это уникальная возможность приобрести предметы православного быта, подарки ручной работы, изделия декоративно-прикладного искусства и продовольственные товары из разных уголков России. Неотъемлемой частью выставки является духовно-просветительская программа.

На выставке будут представлены:

Монастыри. Храмы. Подворья
Паломнические центры
Православные издательства
Предприятия прикладного искусства и церковной утвари
Производители промышленных товаров и продуктов питания
Одежда и изделия из натуральных тканей
Народные промыслы

МурманЭКСПО
c 20 по 23 апреля
11:00 - 18:30
24 апреля
11:00 - 16:30
Цены

Вход свободный

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