Пасхальное настроение
Выставка творческих работ победителей конкурса «Пасхальное настроение»
Выставка творческих работ победителей конкурса «Пасхальное настроение»
Выставка организована музеем совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска».
В витрине будут представлены творческие работы участников и победителей регионального этапа конкурса «Пасхальное яйцо - 2017».
На выставке представлены яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания, лоскутной технике.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
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