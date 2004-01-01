Пасхальное настроение

Выставка организована музеем совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска».

В витрине будут представлены творческие работы участников и победителей регионального этапа конкурса «Пасхальное яйцо - 2017».

На выставке представлены яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания, лоскутной технике.