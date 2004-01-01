Пасхальное настроение

Выставка проходит в рамках Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017». Организатором конкурса является Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет». Конкурс пройдет в 10-ый раз. В прошлом году в нем приняли участие более 10 тысяч человек из 58 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Польши и Швейцарии.

Организатором регионального этапа конкурса выступает Дом культуры Ленинского округа города Мурманска. На конкурс предоставляются пасхальные яйца, пасхальные композиции и пасхальные открытки.

На выставке представлены яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания, лоскутной технике.