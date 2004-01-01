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Pasha Lee

Артист Warner Music Russia в Pin-Up Night Club!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

DJ Pasha Lee (Korean Terminator)  известный модник и топовый диджей. О нём знают многие, а его треки и ремиксы звучат по всей России и постоянно находятся в ротации лучших танцевальных радиостанций  DFM и Record.

Pasha Lee  резидент многих московских клубов. Его можно увидеть по всей стране от Владивостока до Калининграда. Резидент People Club(Южно-Сахалинск), резидент самого модного заведения в Нижнем Новгороде "Tiffani Bar", постоянный гость радио DFM 101,2, официальный диск жокей Чемпионата Мира по Регби и Легкой Атлетике 2013 в Экспоцентре (г.Москва), официальный диск жокей Чемпионата Мира по Баскетболу и Гребле 2014 (г.Москва), резидент Gosty Club (Best Moscow Afterparty), гость клуба Roberto Cavalli (Dubai), участник Фестиваля KaZaнтип 2003, КаZантип 2008, а так же Всероссийского Фестиваля ди-джеев "МУЗПлотформа" в городе Сочи.

Основные музыкальные стили: House (Club, Pop, Electro, Deep)

Pin up
29 апреля
Цены

Подробная информация по телефону: 60-60-90

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