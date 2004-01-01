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Реквием – первое слово католической мессы по усопшим: «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Упокой их души, Господи»). «Партизанский реквием» – месса по погибшим в годы последней мировой войны, тем, кто так и не дождался послевоенного мира. Произведение посвящено норвежским партизанам побережья Баренцева моря, которые в годы Второй мировой войны защищали от атак немецких кораблей и подводных лодок союзнические северные конвои на пути в Мурманск. Многие из тех, кто был связан с партизанским движением на севере Норвегии, дорого заплатили за это как в годы немецкой оккупации, так и в период послевоенной холодной войны. В Норвегии отслуживших в английском военном флоте ветеранов встречали как героев, но норвежцы, бежавшие от оккупации в Советский Союз и помогавшие Красной армии, попали под подозрение. Почти сорок лет им пришлось дожидаться медалей участников войны и полной реабилитации.

«Партизанский реквием» был заказан известному норвежскому композитору, автору музыки к многочисленным кинофильмам и театральным постановкам Хеннингу Соммеро Музыкальным объединением «Музыка Финнмарка» из самой северной провинции Норвегии, где, собственно, и воевали герои музыкального повествования. Композитор положил на музыку традиционный текст заупокойной мессы, как это делали до него многие поколения музыкантов от Шютца, Йомелли, Моцарта, Сальери, Керубини, Берлиоза и Дворжака до Лигети, Ллойда-Уэббера, Шнитке и Денисова.

Хеннинг Соммеро интересно и изобретательно трактовал старинный текст, создав сочинение новое по языку, и в то же время необычайно красивое и яркое. Прозрачность небольшого оркестра, в котором главную роль играют солирующие духовые инструменты и разнообразные ударные, прекрасно гармонирует с тщательно продуманной и разнообразной по звучанию хоровой партитурой. Важная смысловая нагрузка выпадает на долю чтеца, произносящего между музыкальными частями небольшие тексты, повествующие об истории партизанского движения. Премьера «Партизанского реквиема» состоялась в 2001 году, тогда же произведение было записано на компакт-диск. Норвежский поэтический текст Реквиема написан Рагнаром Ульсеном.

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