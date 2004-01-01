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Парку отдыха «Небо» - 1 год!

Празднуем первый День рождения крутого батутного парка Мурманска!

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События: Спорт, Праздники.

Самый крутой батутный парк Мурманска празднует свой первый День рождения! А значит мы приготовили много-много подарков для всех наших гостей!

Вас ждут зажигательные конкурсы, классные подарки и море хорошего настроения!

Ведущий праздника: Кирилл Васильев

Ждём Вас!

Запись по телефону 201-000 обязательна!

Небо
23 сентября
15:00 - 19:00
Цены

300 р/ч

Запись по телефону: 201-000

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