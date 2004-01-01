Парку отдыха «Небо» - 1 год!
Празднуем первый День рождения крутого батутного парка Мурманска!
Празднуем первый День рождения крутого батутного парка Мурманска!
Самый крутой батутный парк Мурманска празднует свой первый День рождения! А значит мы приготовили много-много подарков для всех наших гостей!
Вас ждут зажигательные конкурсы, классные подарки и море хорошего настроения!
Ведущий праздника: Кирилл Васильев
Ждём Вас!
Запись по телефону 201-000 обязательна!
300 р/ч
Запись по телефону: 201-000
Прием заявок на спортивно-командный тренинг