Парад снеговиков

Традиционно Праздник Севера – это Олимпиада по зимним видам спорта, где принимать участие могут спортсмены – как профессионалы, так и любители. Мы предлагаем расширить программу мероприятия, сделав этот традиционный праздник более семейным и пригласив Вас и Вашу семью на конкурс снежных фигур, который будет проходить в рамках праздника Севера в Долине Уюта!

Мы стремимся создать атмосферу зимних праздников, отдавая дань традициям зимних развлечений, и хотим, чтобы у людей остались положительные эмоции и память об этом дне!

Для участия Вам нужна команда, а Вы в ней будете Капитаном! Ваша команда – это, прежде всего, семья, но не обязательно! Участниками команды могут быть и друзья, и коллеги по работе, а также участники каких-нибудь групп или сообществ.

Вместе вы будете, как несложно догадаться из названия мероприятия, командовать парадом! Шутка, вы будете лепить снеговиков, но не просто снеговиков, и не просто лепить! Вы ограничены лишь одним условием – ваш снеговик (который, между нами говоря, может быть абсолютно любой фигурой, не загоняйте себя в рамки 3 шаров и морковки-носа) должен соответствовать теме конкурса, а тема конкурса – «Реклама». Все. Одно слово, понимайте как хотите, проявляйте максимум творчества и весь свой креатив!

Таким образом мы с Вами организуем отличный семейный праздник, где множество людей будут весело проводить время. Что еще нужно для счастья?

А вот что. Конкурс не назывался бы конкурсом, если бы не было нашего жюри, которое будет оценивать ваши произведения искусства. И, само собой, там где конкурс и жюри, там и победители, а значит, и награды!

Капитаны, формируйте Ваши команды, и вперед, на конкурс снежных фигур!

Записаться можно до 20 марта несколькими способами: