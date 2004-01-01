Папа в декрете

Иллюстраций к книге об активном отцовстве известного норвежского художника-графиста Столе Герхардсена

Выставка состоит из 30 работ – иллюстраций к книге об активном отцовстве известного норвежского художника-графиста Столе Герхардсена. Иллюстрации выполнены в стиле комиксов.

Выставку откроет дипломат Генерального консульства Норвегии в Мурманске.