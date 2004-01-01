153318

Папа в декрете

Выставка работ художника-графиста Столе Герхардсена

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Выставка состоит из 30 работ – иллюстраций к книге об активном отцовстве известного норвежского художника-графиста Столе Герхардсена. Иллюстрации выполнены в стиле комиксов.

Выставку откроет дипломат Генерального консульства Норвегии в Мурманске.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?