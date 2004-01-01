Папа в декрете
Выставка работ художника-графиста Столе Герхардсена
Выставка работ художника-графиста Столе Герхардсена
Выставка состоит из 30 работ – иллюстраций к книге об активном отцовстве известного норвежского художника-графиста Столе Герхардсена. Иллюстрации выполнены в стиле комиксов.
Выставку откроет дипломат Генерального консульства Норвегии в Мурманске.
Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области
Выставка графики к 100-летию со дня рождения