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Памятники наскального искусства на территории Мурманской области

Виртуальная выставка самых ярких и необычных объектов археологического наследия на территории Кольского края

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События: Выставки.

На выставке представлены фотографии таких памятников археологии как: петроглифы Чальмны-Варрэ, писаницы полуострова Рыбачий и петроглифы Канозеро. Авторы снимков – представители Кольской археологической экспедиции, а также сотрудники Мурманского областного краеведческого музея в период с 1973 по 2015 гг.

Для просмотра онлайн-выставки предлагаем перейти по ссылке.

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