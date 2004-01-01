Памятники наскального искусства на территории Мурманской области

На выставке представлены фотографии таких памятников археологии как: петроглифы Чальмны-Варрэ, писаницы полуострова Рыбачий и петроглифы Канозеро. Авторы снимков – представители Кольской археологической экспедиции, а также сотрудники Мурманского областного краеведческого музея в период с 1973 по 2015 гг.

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