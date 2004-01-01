Холокост – давно устоявшийся термин, который означает массовое уничтожение нацистами еврейского населения Европы (в переводе с греческого это слово означает «всесожжение», другое значение – катастрофа.)

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января был избран потому, что именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша). За время Холокоста погибло, по разным оценкам, от 6 до 8 млн. человек.

В экспозиции представлено 20 фотопостеров, иллюстрирующих те страшные годы.