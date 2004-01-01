Памяти Станислава Наумовича Дащинского

Мини-выставка в рамках цикла «Имена в истории края»

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения и 16-ой годовщине смерти.

С.Н. Дащинский (23.04.1938 – 27.05.2002), журналист, краевед, кандидат исторических наук, создатель и первый редактор областной газеты «Советский Мурман» (ныне «Мурманский вестник»), первый составитель и автор многих статей «Энциклопедии Кольского края», член Союза журналистов СССР, Почетный работник рыбного хозяйства РФ.

На выставке представлены фотографии из семейного архива Станислава Наумовича, сделанные в разные периоды его биографии: выпускник Мурманского пединститута, с супругой Лидией Васильевной, с коллегами-журналистами, на рабочем месте в редакции и др.