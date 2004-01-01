Памяти первого мэра города Мурманска

Олег Петрович Найдёнов – глава администрации города Мурманска, первый избранный мэр, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почётный гражданин города Мурманска.

На выставке помимо документов и предметов из личного архива семьи Найдёновых, будут представлены фотографии периода 1990-х годов, которые не только отражают политическую и общественную часть деятельности О.П. Найдёнова, но и важные моменты в истории города Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.