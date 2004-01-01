Память победы

Олег Алексеев родился в 1960 году на острове Русский города Владивостока в семье морского офицера.

1980 год – первая публикация фотографий в газете «Боевая вахта» Тихоокеанского флота. В дальнейшем фотографии публиковались в альбомах и книгах. Закончил факультет культуры Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов по специальности «Телерадиожурналистика». В настоящее время работает в Военно-морском музее Северного флота.

Памятники – зримое воплощение истории народа, материальное отражение духовных ценностей, по отношению к которым можно судить о моральном здоровье нации. Уважение к традициям народа не возможно без знания его истории. Значительную часть объектов культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области, составляют памятники военной истории.

Великая Отечественная война занимает особое место в истории Кольского края. Именно здесь, на правом фланге советско-германского фронта, противник был остановлен уже к сентябрю 1941 года. Планы гитлеровского командования по блокированию важнейшей транспортной магистрали – Кировской железной дороги. Связывавшей Мурманский порт с центром страны, и ликвидации баз Северного флота были сорваны, что дало возможность на протяжении всей войны использовать Русский Север для осуществления стратегических союзных перевозок.

Наибольшее число монументальных памятников находится на братских могилах советских воинов, павших в боях на основных направлениях боевых действий – Мурманском и Кандалакшском. С конца 1950-х годов первоначально установленные скромные деревянные памятники постепенно заменяли каменные обелиски и скульптурные композиции. После масштабной реконструкции мемориальный комплекс, расположенный в районе, получившим название «Долина Славы», стал одним из главных памятников войны в Заполярье, в состав которого входит кладбище, на котором ежегодно проводятся перезахоронения останков воинов, обнаруженных на местах боёв поисковыми отрядами.

На выставке представлена небольшая часть из существующих памятников Мурманской области, увековечивших подвиг защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны. Многие из этих монументов имеют статус культурного наследия, и находится под охраной государства. Другие, не имея охранного статуса, сохраняются благодаря вниманию и заботе муниципальных властей, общественных организаций, всех жителей Кольского края, для которых непреложным жизненным принципом является уважение к памяти предков, без которого у народа нет будущего.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22