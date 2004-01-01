PaintyFest
Последний PaintyFest в этом сезоне!
Последний PaintyFest в этом сезоне!
На наших вечеринках мы пишем картины с помощью акриловых красок. Никаких специальных навыков и образования не нужно! Количество мест ограничено.
В стоимость участия входит:
Отличные ведущие-художники
Мольберт, холст, краски
Ресторан в центре города
Яркая тематика вечеринки
Развлекательная программа во время мероприятия
Фотосессия
Напитки
Картину, которую Вы нарисуете прямо во время мероприятия, можно забрать с собой. PaintyFest – отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!
2000 р.
Подробности по телефону: 605-001