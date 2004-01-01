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PaintyFest

Последний PaintyFest в этом сезоне!

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События: Вечер отдыха, Мастер-класс.

На наших вечеринках мы пишем картины с помощью акриловых красок. Никаких специальных навыков и образования не нужно! Количество мест ограничено.

В стоимость участия входит:

Отличные ведущие-художники
Мольберт, холст, краски
Ресторан в центре города 
Яркая тематика вечеринки
Развлекательная программа во время мероприятия
Фотосессия
Напитки

Картину, которую Вы нарисуете прямо во время мероприятия, можно забрать с собой. PaintyFest – отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!

Цены

2000 р.

Подробности по телефону: 605-001

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