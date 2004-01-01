Последний PaintyFest в этом сезоне!

На наших вечеринках мы пишем картины с помощью акриловых красок. Никаких специальных навыков и образования не нужно! Количество мест ограничено.

В стоимость участия входит:

Отличные ведущие-художники

Мольберт, холст, краски

Ресторан в центре города

Яркая тематика вечеринки

Развлекательная программа во время мероприятия

Фотосессия

Напитки

Картину, которую Вы нарисуете прямо во время мероприятия, можно забрать с собой. PaintyFest – отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!