Painty Kids
Мастер-класс по живописи для детей!
Мастер-класс по живописи для детей!
Рисуем картину в тематике Хэллоуина! Никаких специальных навыков и образования не нужно!
Вас ожидает:
Картину, которая будет нарисована прямо во время мероприятия, можно забрать с собой.
Отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!
Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи. Количество мест ограничено.
Записаться на мероприятие.
1500 р.
Подробности по телефону: 605-001