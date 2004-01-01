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Painty Kids

Мастер-класс по живописи для детей!

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Ограничения: от 5 до 12 лет
События: Мастер-класс.

Рисуем картину в тематике Хэллоуина! Никаких специальных навыков и образования не нужно!

Вас ожидает:

  • профессиональные ведущие-художники
  • мольберт, холст, краски и другие необходимые вещи, для создания картины
  • сладкие угощения и сок
  • фотосессия 

Картину, которая будет нарисована прямо во время мероприятия, можно забрать с собой.

Отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!

Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи. Количество мест ограничено.
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Терраса
29 октября
14:00
Цены

1500 р.
Подробности по телефону: 605-001

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