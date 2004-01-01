Painty Kids

Мастер-класс по живописи для детей!

Ограничения: от 5 до 12 лет

Рисуем картину в тематике Хэллоуина! Никаких специальных навыков и образования не нужно!

Вас ожидает:

профессиональные ведущие-художники

мольберт, холст, краски и другие необходимые вещи, для создания картины

сладкие угощения и сок

фотосессия

Картину, которая будет нарисована прямо во время мероприятия, можно забрать с собой.

Отличная возможность хорошо провести время в атмосфере творчества и ярких красок!

Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи. Количество мест ограничено.

Записаться на мероприятие.



