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Паб Большой мамочки

В эту ночь в пабе все пройдёт по закону «мамочки», так что мужчины поберегитесь, а девушки зажигайте!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Скучали по мощным шуточкам? Пожалуйста!!! Сколько влезет! До упаду! В эту пятницу, мир окунется в океан юмора Елены Красильниковой! Всю ночь тебя не отпустит ощущение особой важности, важности твоего бытия в Пинте... ой в Пабе Большой Мамочки!

Пинта
18 мая
23:00
Цены

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95

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