Па-де-де по-нашему…

В программе концерта по-бардовски прозвучат классические юмористические произведения о любви бардов к балету, другим танцевальным жанрам и к высокому французскому стилю.

Зрители услышат песни «Ах, эти ножки балерин…» Сергея Никитина, «Фиалковый букет» Михаила Щербакова, «На поляне у реки» ТимураШаова, «Тык-дым» Алексея Иващенко, «Рассказ технолога Петухова» Юрия Визбора и многие другие.