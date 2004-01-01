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Па-де-де по-нашему…

Концерт клуба авторской песни «Пять углов» 

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События: Концерты.

В программе концерта по-бардовски прозвучат классические юмористические произведения о любви бардов к балету, другим танцевальным жанрам и к высокому французскому стилю.

Зрители услышат песни «Ах, эти ножки балерин…» Сергея Никитина, «Фиалковый букет» Михаила Щербакова, «На поляне у реки» ТимураШаова, «Тык-дым» Алексея Иващенко, «Рассказ технолога Петухова» Юрия Визбора и многие другие.

ДК им. С.М. Кирова
1 апреля
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца 45-43-23

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