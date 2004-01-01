Па-де-де по-нашему…
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
В программе концерта по-бардовски прозвучат классические юмористические произведения о любви бардов к балету, другим танцевальным жанрам и к высокому французскому стилю.
Зрители услышат песни «Ах, эти ножки балерин…» Сергея Никитина, «Фиалковый букет» Михаила Щербакова, «На поляне у реки» ТимураШаова, «Тык-дым» Алексея Иващенко, «Рассказ технолога Петухова» Юрия Визбора и многие другие.
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца 45-43-23
Выступление при поддержке группы White Whale
Праздничный концерт