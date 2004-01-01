133148

Озорная весна

Концерт вокального ансамбля «Цветные сны» 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

«Радуга», «Веснушки», «Розовый рассвет» и другие песни о маме, дружбе, детстве и окружающем мире прозвучат в исполнении участников коллектива. Самые маленькие артисты подготовили песни «Про мамочку» и «Про ноты».

В концерте примут участие цирк «Комплимент» и ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента».

ДК им. С.М. Кирова
29 апреля
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

Касса Дворца: 45-43-23

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?