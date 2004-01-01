Озорная весна
Концерт вокального ансамбля «Цветные сны»
Концерт вокального ансамбля «Цветные сны»
«Радуга», «Веснушки», «Розовый рассвет» и другие песни о маме, дружбе, детстве и окружающем мире прозвучат в исполнении участников коллектива. Самые маленькие артисты подготовили песни «Про мамочку» и «Про ноты».
В концерте примут участие цирк «Комплимент» и ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента».
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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