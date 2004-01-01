Концерт проводится в поддержку акции «Отзывчивое сердце»! Проведем вместе этот апрельский вечер в зажигательной и яркой атмосфере рок-н-ролла, инди и популярной музыки. Благодаря добрым сердцам, неравнодушию и милосердию мы сможем оказать помощь не трудоспособным людям, больным сахарным диабетом. Добрые дела доступны каждому!

Для Вас выступят:

Quint Dance

Naveka. Band

The Hoolz

Танцевальное шоу Алхена и Наида

Все собранные средства с концерта пойдут на покупку тест-полосок для глюкометров нетрудоспособным диабетикам. Организатор акции: Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо Дать»