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Отзывчивое Сердце

Благотворительный концерт в Rock'n'Roll music bar!

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События: Акции, Концерты.

Концерт проводится в поддержку акции «Отзывчивое сердце»! Проведем вместе этот апрельский вечер в зажигательной и яркой атмосфере рок-н-ролла, инди и популярной музыки. Благодаря добрым сердцам, неравнодушию и милосердию мы сможем оказать помощь не трудоспособным людям, больным сахарным диабетом.  Добрые дела доступны каждому!

Для Вас выступят:

Quint Dance

Naveka. Band

The Hoolz

Танцевальное шоу Алхена и Наида

Все собранные средства с концерта пойдут на покупку тест-полосок для глюкометров нетрудоспособным диабетикам. Организатор акции: Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо Дать»

Rock'n'Roll music bar
28 апреля
19:00
Цены

150 р.

Дополнительная информация по телефону: 25-75-75

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