Отзывчивое Сердце
Благотворительный концерт в Rock'n'Roll music bar!
Благотворительный концерт в Rock'n'Roll music bar!
Концерт проводится в поддержку акции «Отзывчивое сердце»! Проведем вместе этот апрельский вечер в зажигательной и яркой атмосфере рок-н-ролла, инди и популярной музыки. Благодаря добрым сердцам, неравнодушию и милосердию мы сможем оказать помощь не трудоспособным людям, больным сахарным диабетом. Добрые дела доступны каждому!
Для Вас выступят:
Танцевальное шоу Алхена и Наида
Все собранные средства с концерта пойдут на покупку тест-полосок для глюкометров нетрудоспособным диабетикам. Организатор акции: Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо Дать»
150 р.
Дополнительная информация по телефону: 25-75-75
Областной фестиваль-конкурс русского танца
Концерт с участием дирижера Антуана Ребстейна и альтиста Алексея Людевига