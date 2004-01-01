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Отважным романтикам посвящается

Выставка к юбилею Фенимора Купера

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События: Выставки.

На выставке представлены издания из собрания сочинений писателя, написанные в ранние годы творчества. Цикл романов, посвященный американским индейцам и их отношениям с европейцами, прославивший Джеймса Фенимора Купера на весь мир.

Произведения, посвященные морской тематике. В них Купер рассказывает об открытии Америки, о войне Англии и Франции, о пиратах.

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