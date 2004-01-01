Отцы и Дети: алименты – содержание либо бремя

Cеминар организован в рамках проекта по правовому просвещению населения

В его работе семинара примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.

Темой обсуждения станет вопрос алиментов детей на содержание родителей и алиментов родителей на содержание детей. В рамках семинара планируется осветить вопросы добровольного порядка уплаты алиментов и судебного порядка взыскания алиментов, соглашение об уплате алиментов, обязанность близких родственников по содержанию детей при наличии и отсутствии родителей, размеры алиментов.

Участники семинара получат юридические знания и консультации специалистов.