Отцы и Дети: алименты – содержание либо бремя
Cеминар организован в рамках проекта по правовому просвещению населения
Cеминар организован в рамках проекта по правовому просвещению населения
В его работе семинара примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.
Темой обсуждения станет вопрос алиментов детей на содержание родителей и алиментов родителей на содержание детей. В рамках семинара планируется осветить вопросы добровольного порядка уплаты алиментов и судебного порядка взыскания алиментов, соглашение об уплате алиментов, обязанность близких родственников по содержанию детей при наличии и отсутствии родителей, размеры алиментов.
Участники семинара получат юридические знания и консультации специалистов.