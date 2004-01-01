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Отражение воображаемого

Выставка текстиля Натальи Шиловой

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События: Выставки.

Наталья Рудольфовна – член народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон». На выставке посетителей ждут элегантные платья, выполненные в техниках мокрого валяния и нунофелтинга, а также чудесные аксессуары в виде платков и палантинов, красочные картины, гобелены и панно, которые восхищают своими изящными узорами.

В экспозиции будет представлено 20 работ. Каждая работа демонстрирует высокий уровень мастерства и является воплощением ярких фантазий автора.

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